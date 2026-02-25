Лукашенко прибыл в Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву, заявил «Пул первого».
Лукашенко, как заявляла его пресс-служба, примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, председателем которого он является.
Как уточняется, в рамках заседания планируется обсудить реализацию Договора о создании Союзного государства. Повестка мероприятия включает семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего взаимодействия, заявили в пресс-службе Лукашенко.
Читайте материал «Лукашенко отправился в Россию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.