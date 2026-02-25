Ричмонд
Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине

Переговоры США — Иран и США — Украина пройдут без участия швейцарской делегации, хотя именно Швейцария станет местом встреч зарубежных политиков. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

Источник: Life.ru

«Да, всё верно», — ответил он на вопрос журналиста о роли Швейцарии в переговорах: будет ли это только миссия организатора встречи, без участия в дискуссиях.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно, подчеркнул дипломат.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

