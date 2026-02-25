Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине

«Да, всё верно», — ответил он на вопрос журналиста о роли Швейцарии в переговорах: будет ли это только миссия организатора встречи, без участия в дискуссиях.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно, подчеркнул дипломат.
