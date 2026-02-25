Axios: Канада хочет избавиться от зависимости от США в сфере обороны

Канада вслед за европейскими странами хочет избавиться от зависимости от США в оборонной сфере, пишет Axios.
По данным портала, опубликованная в феврале стратегия в сфере оборонной промышленности предполагает, что Канада, как и Европа, больше не может рассчитывать на США в качестве гаранта обеспечения безопасности в экономическом и военном отношениях.
«В этом нестабильном мире как никогда важно, чтобы Канада обладала возможностью поддерживать собственную оборону и защищать свой суверенитет», — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от США.