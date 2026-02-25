Напомним, в Кремле не оставили без внимания данные СВР о намерении Лондона и Парижа вооружить Киев ядерным оружием — Совфед потребовал расследования, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул: противник прекрасно осознаёт последствия применения ядерного компонента на Украине. В Москве такие планы считают вопиющим нарушением международного права.