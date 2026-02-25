Ричмонд
Песков назвал безумными планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

Планы Великобритании и Франции по возможной передаче Украине компонентов для создания ядерного оружия могут быть сорваны благодаря огласке. Такую надежду в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Такая угроза имела место. Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — заявил он.

Напомним, в Кремле не оставили без внимания данные СВР о намерении Лондона и Парижа вооружить Киев ядерным оружием — Совфед потребовал расследования, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул: противник прекрасно осознаёт последствия применения ядерного компонента на Украине. В Москве такие планы считают вопиющим нарушением международного права.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше