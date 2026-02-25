Песков заявил, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе

Приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву продолжает действовать. Об этом, комментируя для журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер отмечал, что визит Зеленского возможен, если тот готов к диалогу. Сам Зеленский отклонил данное предложение.
«Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово», — сказал Песков, отвечая на вопрос, актуально ли по-прежнему приглашение для Зеленского прибыть на переговоры в российскую столицу.