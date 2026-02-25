Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе

Предложение приехать в Москву для Владимира Зеленского остается в силе, заявили в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву продолжает действовать. Об этом, комментируя для журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер отмечал, что визит Зеленского возможен, если тот готов к диалогу. Сам Зеленский отклонил данное предложение.

«Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово», — сказал Песков, отвечая на вопрос, актуально ли по-прежнему приглашение для Зеленского прибыть на переговоры в российскую столицу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше