Трамп побил рекорд Клинтона

Но лучезарные перспективы экономки были во главе угла. И это неудивительно, поскольку рейтинг республиканцев всего 40 процентов. Ощутимого снижения цен после скачка инфляции достичь не удалось, а сейчас напряжение вокруг Ирана подтолкнуло вверх стоимость топлива, да и госдолг растет, стоимость обслуживания которого все выше. Тарифные войны со всем миром тоже явно проиграны, несмотря на заверения Трампа, что и после решения Верховного суда, отменившего часть введенных пошлин, он найдет способы обложить ими страны с позитивным торговым балансом с США. Но во всех проблемах опять были обвинены демократы. Остается обещать и оправдываться. Зато было отмечено, что за 2025 год в стране произошло укрепление христианства. А это явная апелляция к базовому консервативному избирателю.