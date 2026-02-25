Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп побил рекорд Клинтона

Выступая с традиционным обращением к конгрессу, Дональд Трамп говорил два часа, перекрыв предыдущий рекорд Билла Клинтона, который словоблудил всего полтора. Соло президента № 47 выглядело скорее предвыборным митингом республиканцев, которые и поддерживали своего лидера постоянными продолжительными аплодисментами.

Неудивительно, что и тематика речи концентрировалась в основном на вопросах внутренней политики и экономики, то есть на том, что в первую очередь волнует американский электорат накануне старта кампании по промежуточным выборам. Что касается Ирана, то Дональд Фредович сначала сообщил об уничтожении ядерной программы страны в результате атаки в июне 2025 года, а потом пожаловался, что никак не услышит от Тегерана заветных слов об отказе от ядерного оружия как о пути к сделке. А что касается разработки Ираном ракет, которые-де уже угрожают Европе, а вскоре начнут и самим США, то и в прежние годы размещение в Европе систем ПРО имело то же оправдание.

Но лучезарные перспективы экономки были во главе угла. И это неудивительно, поскольку рейтинг республиканцев всего 40 процентов. Ощутимого снижения цен после скачка инфляции достичь не удалось, а сейчас напряжение вокруг Ирана подтолкнуло вверх стоимость топлива, да и госдолг растет, стоимость обслуживания которого все выше. Тарифные войны со всем миром тоже явно проиграны, несмотря на заверения Трампа, что и после решения Верховного суда, отменившего часть введенных пошлин, он найдет способы обложить ими страны с позитивным торговым балансом с США. Но во всех проблемах опять были обвинены демократы. Остается обещать и оправдываться. Зато было отмечено, что за 2025 год в стране произошло укрепление христианства. А это явная апелляция к базовому консервативному избирателю.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше