Трамп побил рекорд Клинтона

Неудивительно, что и тематика речи концентрировалась в основном на вопросах внутренней политики и экономики, то есть на том, что в первую очередь волнует американский электорат накануне старта кампании по промежуточным выборам. Что касается Ирана, то Дональд Фредович сначала сообщил об уничтожении ядерной программы страны в результате атаки в июне 2025 года, а потом пожаловался, что никак не услышит от Тегерана заветных слов об отказе от ядерного оружия как о пути к сделке. А что касается разработки Ираном ракет, которые-де уже угрожают Европе, а вскоре начнут и самим США, то и в прежние годы размещение в Европе систем ПРО имело то же оправдание.
Но лучезарные перспективы экономки были во главе угла. И это неудивительно, поскольку рейтинг республиканцев всего 40 процентов. Ощутимого снижения цен после скачка инфляции достичь не удалось, а сейчас напряжение вокруг Ирана подтолкнуло вверх стоимость топлива, да и госдолг растет, стоимость обслуживания которого все выше. Тарифные войны со всем миром тоже явно проиграны, несмотря на заверения Трампа, что и после решения Верховного суда, отменившего часть введенных пошлин, он найдет способы обложить ими страны с позитивным торговым балансом с США. Но во всех проблемах опять были обвинены демократы. Остается обещать и оправдываться. Зато было отмечено, что за 2025 год в стране произошло укрепление христианства. А это явная апелляция к базовому консервативному избирателю.