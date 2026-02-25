Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил европейские элиты в целенаправленном затягивании и эскалации украинского кризиса. По его словам, руководство Евросоюза фактически заблокировало возможность мирного урегулирования, сделав ставку на продолжение боевых действий. Об этом руководитель фонда написал в социальной сети X.
Дмитриев отметил, что за публичной риторикой Брюсселя скрывается опасное стремление к расширению зоны конфликта. «Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся», — подчеркнул спецпредставитель главы государства.
Таким образом руководитель РФПИ прокомментировал недавние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого он назвал «голосом разума и мира в Европе».
Ранее венгерский лидер в своем блоге в соцсети Х сообщил о достижении опасных договоренностей между Брюсселем и Киевом. «Вчера брюссельские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен достигли соглашения с президентом Владимиром Зеленским о продолжении войны», — заявил Виктор Орбан. По мнению премьера, это решение является фатальным для стабильности региона: «Это плохая новость для Европы… Вот что поддерживает Брюссель».
