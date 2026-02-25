Дмитриев раскрыл план ЕС по разжиганию украинского конфликта

Ранее венгерский лидер в своем блоге в соцсети Х сообщил о достижении опасных договоренностей между Брюсселем и Киевом. «Вчера брюссельские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен достигли соглашения с президентом Владимиром Зеленским о продолжении войны», — заявил Виктор Орбан. По мнению премьера, это решение является фатальным для стабильности региона: «Это плохая новость для Европы… Вот что поддерживает Брюссель».