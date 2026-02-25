Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Предложение Зеленскому приехать в Москву всё ещё в силе

Предложение киевскому главарю Владимиру Зеленскому приехать в Москву для прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным остаётся актуальным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля напомнил, что это личное приглашение российского лидера, и оно не потеряло силы. Москва вновь демонстрирует готовность к переговорам, оставляя мяч на стороне Киева.

«Это было слово президента Путина, а он всегда держит своё слово», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле пошли навстречу заявлениям Зеленского о переговорах и предложили ему приехать в Москву с гарантиями безопасности, но тот отказался, потребовав, чтобы Путин сам ехал в Киев. Позже киевский лидер снова заговорил о встрече, но уже категорически против России и Белоруссии — он заявил, что согласен только на Европу, США или нейтральные страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше