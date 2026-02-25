Песков: Предложение Зеленскому приехать в Москву всё ещё в силе

Представитель Кремля напомнил, что это личное приглашение российского лидера, и оно не потеряло силы. Москва вновь демонстрирует готовность к переговорам, оставляя мяч на стороне Киева.
«Это было слово президента Путина, а он всегда держит своё слово», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что в Кремле пошли навстречу заявлениям Зеленского о переговорах и предложили ему приехать в Москву с гарантиями безопасности, но тот отказался, потребовав, чтобы Путин сам ехал в Киев. Позже киевский лидер снова заговорил о встрече, но уже категорически против России и Белоруссии — он заявил, что согласен только на Европу, США или нейтральные страны.
