Песков: Предложение Зеленскому приехать в Москву всё ещё в силе

Ранее сообщалось, что в Кремле пошли навстречу заявлениям Зеленского о переговорах и предложили ему приехать в Москву с гарантиями безопасности, но тот отказался, потребовав, чтобы Путин сам ехал в Киев. Позже киевский лидер снова заговорил о встрече, но уже категорически против России и Белоруссии — он заявил, что согласен только на Европу, США или нейтральные страны.