Разжигатели войны из стран Евросоюза хотят продолжения конфликта на Украине и его перехода в новую фазу. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих соцсетях.
«Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся», — написал Дмитриев.
Так он отреагировал на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Дмитриев назвал венгерского политика голосом разума и мира в Европе.
Ранее глава РФПИ также заявлял, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине.
Сайт KP.RU писал, что Будапешт считает своим врагом «плохую украинскую политику», а не народ Украины. По словам Орбана, Венгрия не поддержит новые санкционные меры Евросоюза, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».