Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжать конфликт на Украине

Дмитриев: разжигатели войны из ЕС хотят эскалации украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Разжигатели войны из стран Евросоюза хотят продолжения конфликта на Украине и его перехода в новую фазу. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих соцсетях.

«Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся», — написал Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Дмитриев назвал венгерского политика голосом разума и мира в Европе.

Ранее глава РФПИ также заявлял, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине.

Сайт KP.RU писал, что Будапешт считает своим врагом «плохую украинскую политику», а не народ Украины. По словам Орбана, Венгрия не поддержит новые санкционные меры Евросоюза, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
