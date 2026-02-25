Ричмонд
Владимир Путин провёл беседу с представителями научного сообщества на Форуме будущих технологий

На Форуме будущих технологий Владимир Путин провёл беседу с представителями научной среды. В своём выступлении глава государства подчеркнул значимость развития популяризации научных достижений на общегосударственном уровне.

Президент также вспомнил известного советского и российского писателя, выдающегося просветителя науки Даниила Александровича Гранина:

Я всё время вспоминаю нашего учёного, великого популяризатора науки ещё в советское, в российское время — Даниила Александровича Гранина. Писателя Гранина, который на последней встрече со мной обратил внимание именно на эту составляющую и говорит: «Знаете что? Вы должны чаще говорить о науке».