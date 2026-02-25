Зеленский: Украина не сможет быстро отремонтировать нефтепровод «Дружба»

В свою очередь, Украина активно продвигает идею полного прекращения поставок топлива по «Дружбе», заявляя, что у Словакии и Венгрии есть техническая возможность получения нефти из других источников. Об этом, в частности, заявлял официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, сравнивший желание Братиславы и Будапешта получать более дешевую российскую нефть с «поведением наркоманов». Кроме того, по информации Politico, Украина попросила Еврокомиссию помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию по «альтернативным маршрутам», то есть путем закупки ее в других странах и прокачки по Адриатическому нефтепроводу.