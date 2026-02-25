Дмитриев считает, что медленный крах Стармера наносит ущерб лейбористам

«Теперь британские парламентарии называют Лейбористскую партию Стармера “партией защитников педофилов”. Развал Стармера происходит медленно, за этим больно наблюдать, и это наносит ущерб его партии», — написал он в X, комментируя новость о том, что лейбористов теперь называют «защитниками педофилов», и вновь призвал Стармера уйти в отставку.
8 февраля свой пост покинул глава аппарата британского премьер-министра Морган Максуини. Причиной этого решения стал скандал вокруг назначения дружившего с Эпштейном Питера Мандельсона послом в США. На следующий день вслед за Максуини ушел директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан. После этого в британской прессе усилились разговоры о возможной скорой смене главы правительства, который санкционировал назначение Мандельсона. Однако Стармеру удалось заручиться поддержкой партии и остаться на своем посту.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год, передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Позже бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.