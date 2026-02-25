Песков: Киев стремится не к урегулированию, а получению денег из Европы

«Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.