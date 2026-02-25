Нынешнее руководство Украины сосредоточено не на поиске мирных решений, а на изыскании способов получения денег от европейских государств. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков также отметил, что со стороны Киева пока не наблюдается серьезного подхода к обсуждению иных вопросов. Он подчеркнул, что любым полноценным переговорам должна предшествовать тщательная подготовительная работа на экспертном уровне.
Касательно ранее озвученного приглашения Владимиру Зеленскому посетить Москву для возможных контактов с Владимиром Путиным, пресс-секретарь подтвердил, что это предложение остается актуальным. Он добавил, что слово российского президента всегда является надежным и исполняется.