Эксперт Федоров: Франция и Британия не передадут ядерное оружие Украине

Политолог Георгий Федоров назвал «игрой на нервах» информацию о планах Франции и Британии передать ядерное оружие Украине.

Источник: Аргументы и факты

Передача Украине ядерного оружия или «грязной бомбы» от Великобритании и Франции маловероятна, однако Лондон и Париж могут стать жертвами собственных действий из-за нестабильности киевского режима. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

По словам эксперта, заявления о подготовке Лондоном и Парижем передачи такого вооружения являются игрой на нервах и специальной утечкой, чтобы повысить ставки в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине.

«Это игра на нервах. В Великобритании и Франции прекрасно понимают, что политический режим на Украине нестабильный и радикальный», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что «грязная бомба» в руках радикального и нестабильного режима может быть использована в первую очередь против Франции и Британии как инструмент ядерного шантажа.

В случае передачи ядерного оружия Россия даст ответ не только экономически, но и через ООН, так как это станет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако политолог считает, что даже условная передача не станет поводом для третьей мировой войны. Решающее значение имеет применение ядерного оружия, а не его наличие у того или иного субъекта, заключил Федоров.

Ранее в Кремле назвали безумными планы по передаче Киеву ядерного оружия.

