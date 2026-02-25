Эксперт Федоров: Франция и Британия не передадут ядерное оружие Украине

В случае передачи ядерного оружия Россия даст ответ не только экономически, но и через ООН, так как это станет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако политолог считает, что даже условная передача не станет поводом для третьей мировой войны. Решающее значение имеет применение ядерного оружия, а не его наличие у того или иного субъекта, заключил Федоров.