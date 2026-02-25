Китайские эксперты уверены, что ядерная авантюра Европы приведет к катастрофическим последствиям прежде всего для самой Украины, превратив её в приоритетную цель для поражения. В публикации резюмируется: «Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада».