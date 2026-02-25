Песков: Территориальный вопрос с Украиной решить «с ходу» нельзя

Ранее Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что новый раунд переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие десять дней. Встреча пройдёт с участием делегаций двух стран, а также Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.