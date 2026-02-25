Ричмонд
Песков: Территориальный вопрос с Украиной решить «с ходу» нельзя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы быстро, однако на деле урегулированию должна предшествовать серьёзная подготовка. Своё мнение он высказал в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: Life.ru

«Вопрос территорий сложный, и, конечно, каким-то встречам серьёзным должна предшествовать очень скрупулёзная работа на экспертном уровне», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что новый раунд переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие десять дней. Встреча пройдёт с участием делегаций двух стран, а также Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
