Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Путин отметил, что Москва должна стать примером цифровизации здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Форуме будущих технологий обратил внимание на успешное внедрение цифровых технологий в медицинскую сферу Москвы, особенно в помощь врачам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вызывает скорую помощь человек. Пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни, и он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь», — восхитился президент.

По мнению главы государства, всей России следует брать пример внедрения цифровых технологий в здравоохранение с Москвы. И на нее стоит равняться регионам.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после долгой и комплексной реконструкции лечебно-диагностический корпус № 8 городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Пирогова.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше