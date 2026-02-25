Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Форуме будущих технологий обратил внимание на успешное внедрение цифровых технологий в медицинскую сферу Москвы, особенно в помощь врачам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Вызывает скорую помощь человек. Пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни, и он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь», — восхитился президент.
По мнению главы государства, всей России следует брать пример внедрения цифровых технологий в здравоохранение с Москвы. И на нее стоит равняться регионам.
Ранее KP.RU сообщил, что 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после долгой и комплексной реконструкции лечебно-диагностический корпус № 8 городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Пирогова.