Дмитриев сказал, кому вредит «медленный крах Стармера»

Карьера премьер-министра Великобритании Кира Стармера терпит крах, но медлительность ее краха вредит Лейбористской партии, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Дмитриев заявил, что Стармеру следует уйти в отставку.

Многие эксперты говорили о скорой отставке Дмитриева после того как пост покинул руководитель его аппарата Морган Максуини.

Читайте материал «Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании».

