Карьера премьер-министра Великобритании Кира Стармера терпит крах, но медлительность ее краха вредит Лейбористской партии, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что Стармеру следует уйти в отставку.
Многие эксперты говорили о скорой отставке Дмитриева после того как пост покинул руководитель его аппарата Морган Максуини.
Читайте материал «Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше