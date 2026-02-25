Поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те же лица, которые в 2022 году организовали теракт на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит агентство MTI.
Министр назвал позором тот факт, что расследование обстоятельств диверсии на «Северных потоках», ставшей актом гостерроризма, так и не доведено до конца в странах ЕС.
«И вновь те же люди, которые взорвали газопровод “Северный поток”, сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу “Дружба”, — отметил политик.
По его словам, очень важной задачей является защита трубопроводов, обеспечивающих поставки нефти и природного газа в Венгрию, от угрозы нападения.
Как писал сайт KP.RU, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 февраля в Киеве призвала главаря режима Владимиру Зеленскому ускорить ремонт нефтепровода «Дружба».
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же — киевский режим, а пострадавшие от этого Венгрия и Словакия. По его словам, сейчас Брюссель должен выполнить свою задачу и защитить от действий Киева членов ЕС — Будапешт и Братиславу.