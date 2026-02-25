Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же — киевский режим, а пострадавшие от этого Венгрия и Словакия. По его словам, сейчас Брюссель должен выполнить свою задачу и защитить от действий Киева членов ЕС — Будапешт и Братиславу.