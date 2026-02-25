Трамп экстренно вышел на связь с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит экстренный телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил старший политический корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на информированный источник.
Журналист Барак Равид подчеркнул, что беседа носит закрытый характер. «Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — написал аналитик. На данный момент ни Белый дом, ни украинская сторона официально не комментируют содержание беседы.
Телефонный раунд переговоров проходит перед встречей секретаря СНБО Украины Рустема Умерова со спецпосланниками Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она пройдет 26 февраля. После этого должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров. Дата этой встречи пока не определена.
При этом ранее Зеленский фактически призвал не ждать завтра решения вопроса о территориях, отметив, что это можно было бы решить на встрече лидеров.
