Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп экстренно вышел на связь с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит экстренный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп проводит экстренный телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил старший политический корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на информированный источник.

Журналист Барак Равид подчеркнул, что беседа носит закрытый характер. «Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — написал аналитик. На данный момент ни Белый дом, ни украинская сторона официально не комментируют содержание беседы.

Телефонный раунд переговоров проходит перед встречей секретаря СНБО Украины Рустема Умерова со спецпосланниками Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она пройдет 26 февраля. После этого должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров. Дата этой встречи пока не определена.

При этом ранее Зеленский фактически призвал не ждать завтра решения вопроса о территориях, отметив, что это можно было бы решить на встрече лидеров.

Читайте материал: «Без встречи лидеров не подпишу: Зеленский поставил ультиматум по территориям».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше