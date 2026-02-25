Медленный крах карьеры британского премьера Кира Стармера наносит ущерб Лейбористской партии, лидером которой он является, считает спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Развал Стармера происходит медленно, за этим больно наблюдать, и это наносит ущерб его партии», — написал он в соцсети X*, комментируя публикацию о том, что лейбористов стали называть «защитниками педофилов».
Дмитриев также в очередной раз призвал Стармера покинуть пост.
Ранее сообщалось, что Стармер пытается сохранить пост премьер-министра из-за скандала вокруг 72-летнего экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с педофилом Джеффри Эпштейном. Мандельсона задержали 23 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. На следующий день полиция отпустила его под залог.
Накануне спецпредставитель президента РФ призвал премьера Великобритании уйти в отставку вместо попыток спрятать собственный позор провоцированием ядерного конфликта.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.