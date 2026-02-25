Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: медленный крах Стармера наносит ущерб лейбористам

Спецпредставитель президента РФ вновь призвал британского премьера покинуть пост.

Источник: Аргументы и факты

Медленный крах карьеры британского премьера Кира Стармера наносит ущерб Лейбористской партии, лидером которой он является, считает спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Развал Стармера происходит медленно, за этим больно наблюдать, и это наносит ущерб его партии», — написал он в соцсети X*, комментируя публикацию о том, что лейбористов стали называть «защитниками педофилов».

Дмитриев также в очередной раз призвал Стармера покинуть пост.

Ранее сообщалось, что Стармер пытается сохранить пост премьер-министра из-за скандала вокруг 72-летнего экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с педофилом Джеффри Эпштейном. Мандельсона задержали 23 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. На следующий день полиция отпустила его под залог.

Накануне спецпредставитель президента РФ призвал премьера Великобритании уйти в отставку вместо попыток спрятать собственный позор провоцированием ядерного конфликта.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше