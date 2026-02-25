Ричмонд
Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в настоящий момент не планирует телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Американское издание Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. В последнее время американский президент, участвуя в процессе украинского урегулирования, поочередно связывается и с Москвой, и с Киевом.

«В настоящий момент нет», — ответил Песков на вопрос, запланирован ли у Путина разговор с американским президентом.

