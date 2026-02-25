Сегодня Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве
Axios сообщил о разговоре Трампа и Зеленского по телефону
Президент США Дональд Трамп проводит с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на осведомленный источник.
Сегодня Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве