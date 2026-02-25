Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios сообщил о разговоре Трампа и Зеленского по телефону

Президент США Дональд Трамп проводит с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: Reuters

Сегодня Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17—18 февраля. По информации ТАСС, очередной раунд может состояться в Женеве уже 26 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше