Politico: в Киеве опасаются остаться вне ЕС до 2029 года

Украина может остаться вне ЕС по меньшей мере до 2029 года, если переговоры затянутся и изменится политическая ситуация, сообщает издание Politico со ссылкой на украинского чиновника.
Во вторник глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС будет на стороне Украины «столько, сколько потребуется».
Как пишет издание, в Брюсселе и Киеве считают, что существует ограниченное окно возможностей для продвижения вопроса о членстве — между парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года и президентскими выборами во Франции в 2027 году.
При этом один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что полное членство Украины в блоке ранее 2027 года исключено.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» не ранее марта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал приостановку транзита политическим решением, а Будапешт наложил вето на очередной пакет санкций ЕС и кредит Украине в 90 млрд евро до урегулирования ситуации. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил намерение сохранять вето.