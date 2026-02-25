В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в настоящий момент не планируется. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В настоящий момент нет», — ответил Песков на вопрос, запланирован ли разговор главы государства с американским президентом.
Ранее появилась информация, что в данный момент проходит разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Прежде пресс-секретарь президента РФ также отреагировал на идею личной встречи президента Путина, Трампа и Зеленского. По его словам, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании украинского конфликта.
При этом Зеленский в свою очередь утверждал, что готов встретиться с президентом России. Он заверял, что хочет это сделать якобы для завершения конфликта на Украине.