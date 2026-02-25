Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Источник: Комсомольская правда

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в настоящий момент не планируется. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет», — ответил Песков на вопрос, запланирован ли разговор главы государства с американским президентом.

Ранее появилась информация, что в данный момент проходит разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Прежде пресс-секретарь президента РФ также отреагировал на идею личной встречи президента Путина, Трампа и Зеленского. По его словам, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании украинского конфликта.

При этом Зеленский в свою очередь утверждал, что готов встретиться с президентом России. Он заверял, что хочет это сделать якобы для завершения конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше