Süddeutsche Zeitung: в бундестаге урезали бюджет на дроны для бундесвера

Бюджетный комитет бундестага одобрил закупку дронов-камикадзе для бундесвера, одновременно сократив запланированную сумму заказа более чем вдвое.
Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, общий объем сделки, предложенной министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, уменьшен с 4,4 млрд до 2 млрд евро.
На первом этапе оборонные компании Stark Defence и Helsing смогут получить по 270 млн евро каждая. В дальнейшем сумма может быть увеличена, но не более чем до 1 млрд евро на одного поставщика.
По данным издания, парламентарии приняли решение об урезании бюджета из-за сомнений в качестве продукции. В профильном комитете отметили, что дроны пока не смогли полностью доказать свою боеспособность. «Нельзя покупать просто кота в мешке», — заявил представитель бундестага.
Кроме того, депутаты ужесточили контроль за исполнением заказа. Минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться перед парламентом, а новые закупки дронов потребуют отдельного согласования.
