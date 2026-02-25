Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Süddeutsche Zeitung: в бундестаге урезали бюджет на дроны для бундесвера

Бюджетный комитет бундестага сократил финансирование закупки дронов-камикадзе для бундесвера с 4,4 до 2 млрд евро.

Источник: Аргументы и факты

Бюджетный комитет бундестага одобрил закупку дронов-камикадзе для бундесвера, одновременно сократив запланированную сумму заказа более чем вдвое.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, общий объем сделки, предложенной министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, уменьшен с 4,4 млрд до 2 млрд евро.

На первом этапе оборонные компании Stark Defence и Helsing смогут получить по 270 млн евро каждая. В дальнейшем сумма может быть увеличена, но не более чем до 1 млрд евро на одного поставщика.

По данным издания, парламентарии приняли решение об урезании бюджета из-за сомнений в качестве продукции. В профильном комитете отметили, что дроны пока не смогли полностью доказать свою боеспособность. «Нельзя покупать просто кота в мешке», — заявил представитель бундестага.

Кроме того, депутаты ужесточили контроль за исполнением заказа. Минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться перед парламентом, а новые закупки дронов потребуют отдельного согласования.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» представил первый в России беспилотный комплекс тактического класса «КУБ-10МЭ» с управляемыми боеприпасами. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии более 100 км, оснащен оптико-электронной системой наведения и устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.