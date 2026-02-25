Ричмонд
Анонсировано выступление французского президента по ядерному сдерживанию

Французский президент Эммануэль Макрон планирует представить программную речь о системе ядерного сдерживания Франции в контексте безопасности Европы.

СМИ утверждали, что Макрон планировал произнести программную речь 24 февраля.

Франция и Великобритания, по данным СВР РФ, планируют передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии. Британские и французские политики, как следует из сообщения, стремятся замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины.

Читайте материал «СВР рассказал о последствиях для Парижа за планы передать Киеву ядерное оружие».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.