Французский президент Эммануэль Макрон планирует представить программную речь о системе ядерного сдерживания Франции в контексте безопасности Европы.
СМИ утверждали, что Макрон планировал произнести программную речь 24 февраля.
Франция и Великобритания, по данным СВР РФ, планируют передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии. Британские и французские политики, как следует из сообщения, стремятся замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины.
Читайте материал «СВР рассказал о последствиях для Парижа за планы передать Киеву ядерное оружие».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.