Дмитриев призвал Гейтса извиниться за планирование пандемии коронавируса

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на находящиеся в его распоряжении аудиозаписи сообщило, что Гейтс принёс извинения сотрудникам своего фонда за связи с осуждённым за преступления против несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Бизнесмен также подчеркнул, что недавно обнародованные Министерством юстиции США фотографии были сделаны по инициативе самого Эпштейна с его ассистентками.