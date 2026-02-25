Ричмонд
Дмитриев призвал Гейтса извиниться за планирование пандемии коронавируса

Спецпредставитель президента РФ выразил мнение, что Билл Гейтс продвигал небезопасные вакцины от коронавируса и блокировал продвижение российского препарата «Спутник».

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель главы российского государствапо экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что американскому бизнесмену и одному из основателей корпорации Microsoft Биллу Гейтсу необходимо извиниться не только за общение с финансистом Джеффри Эпштейном, но и за организацию пандемии коронавируса.

«Включает ли это извинения за планирование пандемии и тайную монополизацию рынка доступа к вакцинам?» — отметил он в социальной сети X*, реагируя на извинения Гейтса в адрес работников своего благотворительного фонда.

Ранее Дмитриев, ссылаясь на материалы дела Эпштейна, заявлял, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс, преследуя злые цели, добился мирового господства в сфере вакцин и создавал препятствия для распространения жизненно важных лекарств. Кроме того, он выражал точку зрения, что предприниматель активно рекламировал небезопасные противоковидные вакцины и мешал продвижению российского препарата «Спутник V».

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на находящиеся в его распоряжении аудиозаписи сообщило, что Гейтс принёс извинения сотрудникам своего фонда за связи с осуждённым за преступления против несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Бизнесмен также подчеркнул, что недавно обнародованные Министерством юстиции США фотографии были сделаны по инициативе самого Эпштейна с его ассистентками.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

