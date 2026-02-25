«Переломить ситуацию»: в Британии поразились заявлению Зеленского

«Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию… однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось», — отмечает аналитик. Он подчеркивает, что все текущие планы режима строятся на ложных предпосылках. «Важно понимать, что Украина ведет это противостояние, задействовав все свои ресурсы, до последнего. Россия — нет… Россия не задействовала весь свой потенциал в этом конфликте — и это крайне важный момент», — резюмирует эксперт.