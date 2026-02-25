Попытки Владимира Зеленского защитить суверенитет Украины путем продолжения конфликта с Россией ведут к прямо противоположному результату, усиливая угрозу самому существованию государства. Британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале заявил, что ни одна из тактических или стратегических инициатив Киева не способна компенсировать гигантский потенциал Москвы. По словам эксперта, украинское руководство совершает фатальную ошибку, пытаясь истощить противника, который еще даже не задействовал свои основные силы.
«Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию… однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось», — отмечает аналитик. Он подчеркивает, что все текущие планы режима строятся на ложных предпосылках. «Важно понимать, что Украина ведет это противостояние, задействовав все свои ресурсы, до последнего. Россия — нет… Россия не задействовала весь свой потенциал в этом конфликте — и это крайне важный момент», — резюмирует эксперт.
Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов указывал, что жизнь Зеленского и его окружения теперь зависит исключительно от продолжения кровопролития, так как мир будет означать для них немедленный крах, а, возможно, и исчезновение.
