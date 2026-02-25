Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в понедельник выступить с программной речью о системе ядерного сдерживания страны и ее роли в обеспечении безопасности Европы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в понедельник выступить с программной речью о системе ядерного сдерживания страны и ее роли в обеспечении безопасности Европы, сообщает газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

В публикации отмечается, что речь будет посвящена вкладу французской ядерной доктрины в безопасность Европы на фоне глобальных геополитических потрясений.

По данным издания, выступление планируется на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг в департаменте Финистер на западе Франции, где располагаются атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, а также части стратегической авиации вооруженных сил страны.

Источник Figaro из окружения президента сообщил, что эта речь станет значимым событием президентского срока и, возможно, ознаменует важные изменения и подвижки в системе ядерного сдерживания.

Ожидается, что одной из ключевых тем выступления станет «европейское измерение» жизненно важных интересов Франции. Источник отметил, что Макрон ранее высказывал идею о возможном обновлении доктрины ядерного сдерживания через начало особого сотрудничества и совместных учений с рядом ключевых стран.