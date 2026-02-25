Figaro: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в понедельник выступить с программной речью о системе ядерного сдерживания страны и ее роли в обеспечении безопасности Европы, сообщает газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
В публикации отмечается, что речь будет посвящена вкладу французской ядерной доктрины в безопасность Европы на фоне глобальных геополитических потрясений.
По данным издания, выступление планируется на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг в департаменте Финистер на западе Франции, где располагаются атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, а также части стратегической авиации вооруженных сил страны.
Источник Figaro из окружения президента сообщил, что эта речь станет значимым событием президентского срока и, возможно, ознаменует важные изменения и подвижки в системе ядерного сдерживания.
Ожидается, что одной из ключевых тем выступления станет «европейское измерение» жизненно важных интересов Франции. Источник отметил, что Макрон ранее высказывал идею о возможном обновлении доктрины ядерного сдерживания через начало особого сотрудничества и совместных учений с рядом ключевых стран.