«Как ни посмотри, Украина не может победить Россию… Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня… Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО “Оружия! Денег!”. Если бы он сказал “заканчиваем” перед тем, как выпрашивать, как нищий, “оружия, денег”, всё бы закончилось», — пояснил Судзуки.
Ранее лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США Дональд Трамп имеет реальный рычаг воздействия на киевский режим. Американский лидер мог в одночасье завершить конфликт, объявив Владимиру Зеленскому ультиматум — скрыться из Киева с награбленным или быть казнённым. Гэллоуэй уверен, что украинский политик предпочтёт сбежать со своими деньгами.
