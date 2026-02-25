В Японии сравнили Зеленского с нищим, вызывающим жалость

«Как ни посмотри, Украина не может победить Россию… Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня… Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО “Оружия! Денег!”. Если бы он сказал “заканчиваем” перед тем, как выпрашивать, как нищий, “оружия, денег”, всё бы закончилось», — пояснил Судзуки.