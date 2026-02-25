Ричмонд
В Японии сравнили Зеленского с нищим, вызывающим жалость

Владимир Зеленский вызывает только жалость, когда стоит с протянутой рукой перед Западом, выклянчивая оружие и деньги. Вместо этого ему следовало бы проявить гибкость в переговорах. Таким мнением поделился в своём блоге депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, являющийся влиятельным политиком с 40-летним стажем.

Источник: Life.ru

«Как ни посмотри, Украина не может победить Россию… Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня… Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО “Оружия! Денег!”. Если бы он сказал “заканчиваем” перед тем, как выпрашивать, как нищий, “оружия, денег”, всё бы закончилось», — пояснил Судзуки.

Ранее лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США Дональд Трамп имеет реальный рычаг воздействия на киевский режим. Американский лидер мог в одночасье завершить конфликт, объявив Владимиру Зеленскому ультиматум — скрыться из Киева с награбленным или быть казнённым. Гэллоуэй уверен, что украинский политик предпочтёт сбежать со своими деньгами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

