Песков назвал самый сложный вопрос на переговорах по Украине

По словам Пескова, на данный момент руководство Украины не ищет пути урегулирования кризиса. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Киев прилагает все силы для поиска вариантов раскассирования средств, которые ему передали европейские страны, передает Telegram-канал Зарубина.