Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 25 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Вопрос территорий самый сложный. И, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне, — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, на данный момент руководство Украины не ищет пути урегулирования кризиса. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Киев прилагает все силы для поиска вариантов раскассирования средств, которые ему передали европейские страны, передает Telegram-канал Зарубина.
24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров по украинскому вопросу в швейцарской Женеве российская делегация показала настоящую коммуникацию. 22 февраля дипломат высказался, что в течение ближайших недель появятся позитивные изменения в процессе урегулирования украинского кризиса.