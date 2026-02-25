Ричмонд
Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Президент России Владимир Путин сейчас не планирует телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«В настоящий момент нет», — ответил Песков на вопрос ТАСС о планах беседы Путина с Трампом.

Перед этим американское издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Трамп созвонился с Владимиром Зеленским.

Ранее Кремль пошёл навстречу заявлениям Зеленского о переговорах. Киевскому лидеру предложили приехать в столицу России с гарантиями безопасности, но тот отказался. Он потребовал, чтобы Путин сам приехал в Киев. Позже Зеленский вновь заговорил о встрече. Но он категорически отказался от России и Белоруссии. Киевский лидер заявил — он согласен только на переговоры в Европе, США или нейтральных странах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

