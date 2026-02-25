Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Ранее Кремль пошёл навстречу заявлениям Зеленского о переговорах. Киевскому лидеру предложили приехать в столицу России с гарантиями безопасности, но тот отказался. Он потребовал, чтобы Путин сам приехал в Киев. Позже Зеленский вновь заговорил о встрече. Но он категорически отказался от России и Белоруссии. Киевский лидер заявил — он согласен только на переговоры в Европе, США или нейтральных странах.