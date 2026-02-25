Верховная рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести бойцов ВСУ

Согласно новым правилам, семьи пропавших без вести, которые ежемесячно получают по 120 тысяч гривен, теперь ограничены общей суммой выплат. Максимальный порог составит 15 миллионов гривен — ровно столько же получают семьи в случае подтверждения гибели военнослужащего. Это означает, что выплаты семьям пропавших без вести прекратятся через 125 месяцев (более 10 лет) после потери связи с бойцом.
Ещё более радикальное предложение озвучила нардеп Марьяна Безуглая. Она считает, что единовременную выплату в 15 миллионов гривен за погибшего необходимо сократить до 5 миллионов, так как государство не может их выплачивать, пояснив, что эта сумма устанавливалась в начале конфликта, когда киевские власти не предполагали столь массовых потерь.
Ранее Life.ru писал, что на Украине разгорелся скандал вокруг выплат семьям погибших военнослужащих: бывший боец ВСУ рассказал, что из-за невозможности вывезти тела с поля боя командиры якобы требовали от бойцов подтверждать смерть сослуживцев частями тел, чтобы те не ушли в «пропавшие без вести», иначе родственники не получат компенсацию. По его словам, в одном из случаев речь шла о родственнике комбрига. Официально подразделения отказывают в выдаче документов даже при наличии тел, требуя сложного ДНК-подтверждения, что позволяет списывать потери как без вести пропавших и затягивать выплаты.
