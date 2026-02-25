Верховная рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести бойцов ВСУ

Ранее Life.ru писал, что на Украине разгорелся скандал вокруг выплат семьям погибших военнослужащих: бывший боец ВСУ рассказал, что из-за невозможности вывезти тела с поля боя командиры якобы требовали от бойцов подтверждать смерть сослуживцев частями тел, чтобы те не ушли в «пропавшие без вести», иначе родственники не получат компенсацию. По его словам, в одном из случаев речь шла о родственнике комбрига. Официально подразделения отказывают в выдаче документов даже при наличии тел, требуя сложного ДНК-подтверждения, что позволяет списывать потери как без вести пропавших и затягивать выплаты.