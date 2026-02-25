«Улучшение наблюдения»: Минобороны США направит более 12 млрд долларов на слежку за маневрами Китая

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы Пентагона Майкл Каденацци на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса заявил, что Пекин в случае ухудшения отношений с Вашингтоном может подорвать боеспособность американской армии, прекратив поставки редкоземельных металлов. По его словам, Китай контролирует 95% мирового производства, а Штаты импортируют почти 100% того, что использует Пентагон.