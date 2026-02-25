«Улучшение наблюдения»: Минобороны США направит более 12 млрд долларов на слежку за маневрами Китая

Минобороны США планирует выделить дополнительно 12,6 млрд долларов на слежку за активностью Китая, чтобы противостоять росту военного присутствия Пекина в Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетный документ ведомства.
«Пентагон планирует дополнительно потратить 12,6 миллиарда долларов на улучшение наблюдения за военными маневрами Китая, его подводными лодками и спутниками», — говорится в публикации.
По данным издания, это потребуется, чтобы США могли противостоять «беспрецедентному наращиванию военной мощи Китая» в Азии.
В материале отметили, что дополнительные средства предназначены в первую очередь для повышения боеготовности американской армии, развития наступательных киберопераций и усиления наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы Пентагона Майкл Каденацци на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса заявил, что Пекин в случае ухудшения отношений с Вашингтоном может подорвать боеспособность американской армии, прекратив поставки редкоземельных металлов. По его словам, Китай контролирует 95% мирового производства, а Штаты импортируют почти 100% того, что использует Пентагон.