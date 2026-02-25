Ричмонд
«Улучшение наблюдения»: Минобороны США направит более 12 млрд долларов на слежку за маневрами Китая

Bloomberg: Пентагон выделит 12,6 млрд долларов на слежку за активностью КНР.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны США планирует выделить дополнительно 12,6 млрд долларов на слежку за активностью Китая, чтобы противостоять росту военного присутствия Пекина в Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетный документ ведомства.

«Пентагон планирует дополнительно потратить 12,6 миллиарда долларов на улучшение наблюдения за военными маневрами Китая, его подводными лодками и спутниками», — говорится в публикации.

По данным издания, это потребуется, чтобы США могли противостоять «беспрецедентному наращиванию военной мощи Китая» в Азии.

В материале отметили, что дополнительные средства предназначены в первую очередь для повышения боеготовности американской армии, развития наступательных киберопераций и усиления наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы Пентагона Майкл Каденацци на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса заявил, что Пекин в случае ухудшения отношений с Вашингтоном может подорвать боеспособность американской армии, прекратив поставки редкоземельных металлов. По его словам, Китай контролирует 95% мирового производства, а Штаты импортируют почти 100% того, что использует Пентагон.

