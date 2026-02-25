Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон фиксирует положительную динамику в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами», — сказал Вэнс, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий.

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше