Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом

«Я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами», — сказал Вэнс, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий.
Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.