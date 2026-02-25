Ричмонд
Дмитриев иронично отреагировал на извинения Билла Гейтса за измены

Дмитриев припомнил Гейтсу тайную монополизацию рынка доступа к вакцинам в его извинениях за измены.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения основателя Microsoft и миллиардера Билла Гейтса за измены.

Ранее миллиардер принес извинения сотрудникам своего фонда за связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Он признался, что будучи женатым крутил романы на стороне, в том числе с русскими женщинами.

«Прилагаются ли извинения за планирование пандемии и тайную монополизацию рынка доступа к вакцинам?» — написал Дмитриев в своих соцсетях.

Ранее глава РФПИ выразил мнение, что фонд Гейтса установил глобальный контроль над вакцинами. Дмитриев считает, что фонд препятствовал распространению спасающих жизни вакцин.

При этом сам Гейтс уже признался в общении с педофилом Эпштейном. И он назвал связь с финансистом большой ошибкой.

