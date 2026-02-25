Резкая и агрессивная риторика европейских лидеров в отношении украинского кризиса свидетельствует о признании ими собственного поражения. Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что Брюссель перешел на «язык ненависти», что в международной дипломатии считается верным признаком утраты позиций.
Немецкий парламентарий подчеркнул, что за воинственными заявлениями западных чиновников скрывается глубокий кризис. «Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей», — отметил представитель законодательного органа ЕС. Он добавил, что попытки игнорировать реальность лишь усугубляют положение дел в Европе.
Ранее депутат в эфире своего YouTube-канала констатировал, что именно Россия, как побеждающая сторона, будет определять условия будущего мира. По его словам, если бы Москва проигрывала, Украина уже была бы в НАТО, а Россия потеряла бы доступ к Черному морю, однако ситуация прямо противоположная. «Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда», — пояснил Шуленбург.
