«Болтовня проигравшего»: на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

Ранее депутат в эфире своего YouTube-канала констатировал, что именно Россия, как побеждающая сторона, будет определять условия будущего мира. По его словам, если бы Москва проигрывала, Украина уже была бы в НАТО, а Россия потеряла бы доступ к Черному морю, однако ситуация прямо противоположная. «Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда», — пояснил Шуленбург.