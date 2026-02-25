Ричмонд
Переговоры России, Украины и США перенесли на начало марта

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию российско-украинского военного конфликта перенесли на начало марта. Сейчас стороны продолжают согласовывать место встречи. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил Telegram-канал ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале.

Недавние переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

Уже на следующий день, 18 февраля, начался второй раунд переговоров, но он был более коротким и завершился спустя порядка двух часов. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что беседа была тяжелой, но деловой. Новый раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном должен состояться в ближайшее время.

