Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ рассмотрит кредит Украине на $8,1 млрд

Исполнительный совет МВФ 26 февраля обсудит выделение Украине нового кредита объемом $8,1 млрд сроком на 48 месяцев.

Источник: Аргументы и факты

МВФ 26 февраля рассмотрит вопрос о предоставлении Украине нового кредита в размере $8,1 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ожидается, новая программа заменит действующее соглашение расширенного кредитования на $15,5 млрд и позволит Киеву сохранить экономическую стабильность и финансирование государственных расходов.

По данным агентства, в ближайшие годы Украине грозит дефицит бюджета почти в $140 млрд.

19 февраля официальный представитель фонда Джули Козак сообщила, что эксперты МВФ в ближайшие дни передадут новую программу поддержки на рассмотрение Исполнительного совета.

Сейчас для Украины действует программа расширенного кредитования на $15,6 млрд, рассчитанная на 2023−2027 годы. Киев обратился к фонду с просьбой запустить новую четырехлетнюю программу объемом $8,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина может остаться вне ЕС по меньшей мере до 2029 года, если переговоры о членстве затянутся. По данным Politico, в Киеве опасаются, что политическая ситуация может повлиять на сроки вступления в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше