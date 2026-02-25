МВФ рассмотрит кредит Украине на $8,1 млрд

МВФ 26 февраля рассмотрит вопрос о предоставлении Украине нового кредита в размере $8,1 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как ожидается, новая программа заменит действующее соглашение расширенного кредитования на $15,5 млрд и позволит Киеву сохранить экономическую стабильность и финансирование государственных расходов.
По данным агентства, в ближайшие годы Украине грозит дефицит бюджета почти в $140 млрд.
19 февраля официальный представитель фонда Джули Козак сообщила, что эксперты МВФ в ближайшие дни передадут новую программу поддержки на рассмотрение Исполнительного совета.
Сейчас для Украины действует программа расширенного кредитования на $15,6 млрд, рассчитанная на 2023−2027 годы. Киев обратился к фонду с просьбой запустить новую четырехлетнюю программу объемом $8,1 млрд.