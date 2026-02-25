Ричмонд
Советник Зеленского Литвин: разговор с Трампом длился полчаса

Разговор президента США с Зеленским длился 30 минут.

Источник: Комсомольская правда

Разговор президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским длился полчаса. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, о результатах общения с американским лидером Зеленский отчитается в ближайшее время. Темы переговоров и другие подробности не разглашаются.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре президента России Владимира Путина с Трампом. По его словам, на данный момент такой разговор не планируется.

В Кремле прокомментировали идею личной встречи президента России, а также Трампа и Зеленского. По словам Пескова, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

