Трамп полчаса разговаривал по телефону с Зеленским

«Трамп сейчас говорит по телефону с Зеленским», — сообщил журналист.
Как отметил советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, разговор политиков длился полчаса. О его результатах дополнят в ближайшее время.
В Кремле заявили, что телефонный разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным пока не планируется.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что напряжённо работает над урегулированием украинского конфликта. Эти слова прозвучали в его ежегодном обращении к Конгрессу США «О положении страны». Американский лидер отметил, что он помог прекратить восемь других конфронтаций. Украинский конфликт он назвал «девятым» и пообещал его тоже остановить.
