Трамп полчаса разговаривал по телефону с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х. Он ссылается на осведомлённый источник.

«Трамп сейчас говорит по телефону с Зеленским», — сообщил журналист.

Как отметил советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, разговор политиков длился полчаса. О его результатах дополнят в ближайшее время.

В Кремле заявили, что телефонный разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным пока не планируется.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что напряжённо работает над урегулированием украинского конфликта. Эти слова прозвучали в его ежегодном обращении к Конгрессу США «О положении страны». Американский лидер отметил, что он помог прекратить восемь других конфронтаций. Украинский конфликт он назвал «девятым» и пообещал его тоже остановить.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

