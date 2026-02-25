Трамп полчаса разговаривал по телефону с Зеленским

Ранее Дональд Трамп рассказал, что напряжённо работает над урегулированием украинского конфликта. Эти слова прозвучали в его ежегодном обращении к Конгрессу США «О положении страны». Американский лидер отметил, что он помог прекратить восемь других конфронтаций. Украинский конфликт он назвал «девятым» и пообещал его тоже остановить.