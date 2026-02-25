Трамп поговорил с Зеленским по телефону менее получаса

Между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся телефонный диалог. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети X*.
Он уточнил, что разговор продлился менее получаса.
Данные о содержании беседы в сообщении не раскрываются.
Факт проведения переговоров подтвердил советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает издание «Страна».
Ранее Зеленский отмечал, что Трамп выражает заинтересованность в масштабной церемонии подписания всех документов по мирному урегулированию между Украиной и Россией.
Также ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной.
