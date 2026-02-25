Стало известно о переносе ключевой трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта на начало марта. По информации источника ТАСС, на данный момент стороны продолжают согласование места проведения саммита.
«Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. Также источник сообщил, что «место проведения сейчас согласовывается».
Ранее днем и Владимир Зеленский заявлял, что встреча пройдет в начале марта. «Она будет, на наш взгляд, в начале марта», — заявил глава киевского режима. По его словам, подготовка к этому раунду станет одной из главных тем завтрашней встречи в Женеве между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Также сегодня вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп провел экстренные получасовые переговоры с Владимиром Зеленским по телефону. Пока стороны не сообщали подробностей об этом беседе.
