Трехстороннюю встречу по Украине перенесли

Ранее днем и Владимир Зеленский заявлял, что встреча пройдет в начале марта. «Она будет, на наш взгляд, в начале марта», — заявил глава киевского режима. По его словам, подготовка к этому раунду станет одной из главных тем завтрашней встречи в Женеве между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.