В ГД готовят обращение к парламентам Европы из-за передачи Киеву ядерного оружия

Ранее Life.ru писал, что в Кремле резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Киеву ядерных компонентов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие планы «безумными» и выразил надежду, что огласка разведданных станет препятствием для их реализации. По его словам, публикация информации может сыграть сдерживающую роль и не допустить развития самого опасного сценария.