В ГД готовят обращение к парламентам Европы из-за передачи Киеву ядерного оружия

По его словам, депутаты предлагают направить документ в Национальное собрание Франции, Палату общин Великобритании, Европарламент и ООН. Поводом стали данные СВР об обсуждении поставок на Украину компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.
В Госдуме считают, что подобные шаги могут привести к резкой эскалации и нарушению международной безопасности. Проект обращения вынесен на рассмотрение палаты.
Ранее Life.ru писал, что в Кремле резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Киеву ядерных компонентов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие планы «безумными» и выразил надежду, что огласка разведданных станет препятствием для их реализации. По его словам, публикация информации может сыграть сдерживающую роль и не допустить развития самого опасного сценария.
