ТАСС: трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

Об этом ТАСС сообщил источник.
«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — отметил собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.
