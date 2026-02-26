Ричмонд
ТАСС: трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, место ее проведения в настоящее время согласуется.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС сообщил источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — отметил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше