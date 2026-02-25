CNN: в материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

Журналисты CNN сообщили, что в опубликованных материалах дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна отсутствует около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая выдвигала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа.
Расследование CNN установило, что в публикации Минюста США не включено более 90 интервью. Среди них три интервью женщины, которая утверждала, что с 13 лет подвергалась сексуальным злоупотреблениям со стороны Эпштейна, а также обвиняла Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет пытался организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения финансовых рынков, однако финансист в итоге отказался от встречи с главой государства.