Зеленский исключил Украину из 30 соглашений СНГ

Глава киевского режима подписал ряд указов.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы, которые подразумевают выходи Украины из 30 соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет РИА Новости.

В своем решении украинские власти ссылаются на Конституцию страны (п. 3 ч. 1 ст. 106), Венскую конвенцию о праве международных договоров (ст. 56, 62) и ст. 24 закона государства «О международных договорах Украины».

Согласно документам, Украина исключила себя из соглашений о координационных институтах СНГ, о военной присяге в стратегических силах, о возвращении культурных и исторических ценностей странам их происхождения, о принципах обеспечения ВС стран СНГ вооружением, техникой, материальными средствами, об организации работы ремонтных предприятий, о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских. Также Украина остановила участие в соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих групп в СНГ и в ряде других.

Напомним, 26 января Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран-участников СНГ.