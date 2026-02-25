Зеленский исключил Украину из 30 соглашений СНГ

Согласно документам, Украина исключила себя из соглашений о координационных институтах СНГ, о военной присяге в стратегических силах, о возвращении культурных и исторических ценностей странам их происхождения, о принципах обеспечения ВС стран СНГ вооружением, техникой, материальными средствами, об организации работы ремонтных предприятий, о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских. Также Украина остановила участие в соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих групп в СНГ и в ряде других.