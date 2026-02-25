В Европе назвали ЕС проигравшей стороной в конфликте на Украине

Ранее сообщалось, что Украина может остаться вне ЕС по меньшей мере до 2029 года. По данным Politico, в Киеве опасаются, что в случае затягивания переговоров и изменения политической ситуации сроки вступления в Евросоюз могут быть отложены до следующих выборов в Европарламент.