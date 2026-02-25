Евросоюз уже стал проигравшей стороной в конфликте на Украине, заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.
В интервью журналу Die Weltwoche он отметил, что риторика европейских лидеров указывает на подобную позицию.
«Это типичная болтовня, болтовня проигравшего», — сказал политик.
По его словам, если сторона конфликта использует в публичных заявлениях язык ненависти, это может свидетельствовать о том, что она сама ощущает себя проигравшей.
Шуленбург также указал, что последняя резолюция Европарламента по Украине, по его мнению, содержит множество противоречий.
Ранее сообщалось, что Украина может остаться вне ЕС по меньшей мере до 2029 года. По данным Politico, в Киеве опасаются, что в случае затягивания переговоров и изменения политической ситуации сроки вступления в Евросоюз могут быть отложены до следующих выборов в Европарламент.