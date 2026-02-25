Вадефуль: ЕС вернется к вопросу об изъятии активов РФ позднее

Окончательное утверждение кредита было запланировано в Совете ЕС 11 февраля, но этого не произошло. Из-за конфликта с Украиной по поводу прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна «продолжит блокировать украинский военный кредит» до тех пор, пока прокачка топлива не восстановится. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. На этой стадии решение может быть принято только при единогласном согласии всех 27 стран ЕС.